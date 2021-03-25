«Я тебе долг отдаю, брат»: красноярский водитель с наркотиками не смог откупиться от полицейских

Скриншот: МВД

В Красноярском крае произошла попытка подкупить сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекторы остановили водителя для проверки документов. Как сообщили в МВД, поведение автомобилиста вызвало подозрения, сотрудники решили, что мужчина либо пьян, либо находится под влиянием наркотиков. Поэтому решили осмотреть машину.

Во время обыска нашли небольшой сверток с коричневым веществом. Водитель сразу занервничал. Сотрудники ГИБДД предложили сесть к ним в машину, а мужчина воспринял это по-своему и стал предлагать полицейским деньги.

- Брат, какая взятка, я тебе долг отдаю, брат, ты же мне занимал…

- Да я тебя вижу впервые в жизни!

Автолюбителя усадили в машину, но несмотря на видеорегистратор, он все равно продолжил попытку договориться. В конечном итоге он оставил деньги под ковриком пассажирского сидения.

Экспертиза показала, что взятку мужчина предлагал за найденный у него гашиш, весом 0,118 граммов. За «мелкое взяточничество» и хранение наркотиков ему грозит лишение свободы на срок до одного года и штраф.