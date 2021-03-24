В Красноярске построят новый бассейн: мэр города обещал там искупаться. Фото: "Инстаграм" Сергея Еремина

В Красноярске построят новый бассейн - хорошая новость для жителей микрорайона Солнечный. Они уже давно мечтают о таком спортивном сооружении. Об этом на своей странице в «Инстаграме» рассказал глава города Сергей Еремин. Он пообещал: «Обязательно буду следить за судьбой этого объекта. А как построим – протестирую личным заплывом».

Бассейн появился на пересечении улицы Славы и проспекта 60 лет образования СССР. Инвестору выдано разрешение на строительство, так что работу можно начинать. Ранее уже анонсировалось, что у здания будет 4 этажа и в целом он будет многофункциональным спортивным комплексом. Так, помимо бассейна длиной 25 метров, там запланированы аквазона, зона релакса, тренажерный и спортивный залы. Здесь можно будет проводить время всей семьей.

Что касается сроков сдачи объекта в эксплуатацию, этого не уточняется. Но можем предположить, что в конце 2022 или начале 2023 года.