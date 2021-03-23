«На неё могут напасть собаки»: в Красноярском крае косуля забрела в посёлок

Косуля пролежала час во дворе жилого дома на пригорке Фото: Мария ЛЕНЦ

В посёлке Усть-Мана косуля забрела в один из частных домов. Её заметила местная девушка, и засняла на видео. Как сообщают в телекомпании «ТВК», косуля прогулялась по двору, а затем улеглась отдыхать на пригорке.

- Она у меня по ограде сначала ходила. Откуда-то со стороны выбежала. Я сначала глазам своим не поверила. Потом ее не видно было. Потом я увидела, что она ходит на пригорке. Сейчас она ушла чуть-чуть левее и лежит там уже час, - рассказывает хозяйка дома.

Косуля довольно быстро проскочила мимо дворовой собаки, поэтому та её не тронула. Но жительница Усть-Маны считает, что на животное могут напасть другие собаки из посёлка. Селянка удивляется, как её овчарка не успела заметить косулю, хотя он пробегала мимо неё.

О косуле девушка сообщила в полицию.