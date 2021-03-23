Красноярский губернатор требует усовершенствовать систему питания в регионе

Проблема со школьным питанием остро стоит по всей стране Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский губернатор Александр Усс требует в ускоренном режиме усовершенствовать региональную систему школьного питания. На заседании президиума Правительства региона глава края заявил, что выработанные решения будут предложены федеральному центру для устранения проблем в масштабе всей страны.

- С проблемой организации школьного питания сталкиваются многие регионы,- подчеркивает руководитель Красноярского края, - Мы должны задействовать все имеющиеся ресурсы, использовать свои интеллектуальные площадки для того, чтобы предложить варианты решения проблемы Правительству РФ.

Ещё в прошлую среду, 17 марта, Путин поручил Генпрокуратуре уделить особое внимание решению проблемы с качеством школьного питания. Как оказалось, такая трудность существует не только в Красноярском крае, но и по всей стране.

Губернатор отмечает, что работа над новыми методиками и подходами к организации школьного питания должна быть максимально открытой. Александр Усс призвал подключить к обсуждению все стороны – краевые и муниципальные органы власти, общественность, родителей, бизнес, надзорные и контролирующие ведомства.