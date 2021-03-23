В Красноярске поймали еще 90 нарушителей масочного режима

Масочный режим остается обязательным в крае, несмотря на послабления в ковидных ограничениях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжаются рейды, направленные на поиск нарушителей масочного режима. Так, за предыдущую неделю марта, с 15 по 21 число, было поймано 90 красноярцев, оказавшихся без масок в общественных местах.

За 7 дней рабочие группы проинспектировали 290 торговых точек, 5 заведений общепита и 62 остановки общественного транспорта. Нарушения обнаружились всего в 92 общественных местах. Помимо составления протоколов, комиссия проводит также воспитательные беседы с горожанами. В этот раз устный выговор получили 270 красноярцев, а повестка в суд придет 90 нарушителям масочного режима.

- Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно. Они будут продолжаться до снятия всех ограничений. Для нарушителей, не носящих маски в общественных местах, предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч, - напомнили в администрации.