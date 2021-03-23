«Галамарт» открывается в Канске 25 марта, а 3 апреля любой второй товар можно будет купить за 1 рубль!

Полезные товары для дома по доступным ценам – это к «Галамарту»: народный магазин как раз открывается в Канске 25 марта. Выгодные предложения, скидки и распродажи здесь действуют каждый день, а 3 апреля пройдет максимально выгодная акция: любой второй товар из ассортимента будет стоить всего 1 рубль! Адрес магазина: г. Канск, ТРЦ «Порт Артур», ул. 40 лет Октября, 62/2.

Настоящее раздолье для всех: от мала до велика. В этот день можно будет всего за 1 рубль приобрести классные современные игрушки для детей, посуду, бытовую технику, текстиль, инструменты и многое-многое другое. Скажем, мультиварка или блендер всего за одну монетку: дешевле просто быть не может! Кроме того, все, совершившие покупку от 500 рублей 3 апреля (с 10.00 до 19.00), получат гарантированный подарок от народного магазина!

Да и до праздничного открытия имеет смысл зайти, поохотиться за скидками. Они будут действовать с 25 марта по 2 апреля: литая сковорода – 449 рублей, утюг с отпаривателем – 349 рублей, электрический чайник – 249 рублей, погружной блендер – 399 рублей, фен – 499 рублей. И еще много товаров по специальным ценам!

«Галамарт» - это более 7 000 товаров для дома и дачи: за один поход сюда можно купить все необходимое по весьма приятным ценам. Кроме того, постоянные акции, скидки и распродажи превращают шопинг в народном магазине в настоящее удовольствие!

Адрес: г. Канск, ТРЦ «Порт Артур», ул. 40 лет Октября, 62/2.

Часы работы: 10.00-20.00

www.galamart.ru