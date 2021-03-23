В Красноярске не меняется схема проезда возле Центрального парка

Тот самый проезд ФОТО: администрация Красноярска

С 1 апреля в Красноярске не меняется схема движения на проезде вдоль ул. Дубровинского в районе Центрального парка. Там уже был запрещен сквозной проезд от ул. Горького до ул. Дзержинского.

Раньше этот проезд перегораживали небольшие кафетерии, но их снесли. Этим воспользовались водители и стали создавать опасную ситуацию для пешеходов, идущих из парка на набережную.

Для обеспечения безопасности на участке в администрации было решено установить знаки, которые регламентируют ранее действовавшую схему организации движения.

Новая схема движения ФОТО: Администрация Красноярска

Со стороны ул. Горького и ул. Дзержинского установлены постоянно действующие знаки «Тупик» и «Въезд запрещен».

Схема действует на постоянной основе с 1 апреля 2020 года.