Выгодные путешествия, лучшие курорты и всё для «мужского» отдыха: в Красноярске откроются сразу две главных выставки сезона-2021

Сразу два масштабных события для любителей туризма и активного отдыха стартуют в Красноярске 25 марта. В МВДЦ «Сибирь» откроются выставки «Енисей» и «Охота. Рыбалка. Хобби». Посетителей ждут выгодные предложения, куда отправиться в путешествие, где отдохнуть и поправить здоровье, а также настоящий рай для мужчин с сотнями лодок, машинами и товарами для охоты и рыбалки.
Выставка «Енисей» – это демонстрация многообразия туристических услуг в современных условиях; центр переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями; возможность получить полную информацию о туристическом рынке Сибири, установить долгосрочные партнерские взаимоотношения с местными туроператорами и турагентствами, укрепить позиции компании на рынке и усилить узнаваемость бренда.
Что ждёт вас на выставке:
- Выездные офисы известных туристических компаний.
- «Знакомый незнакомец» Красноярский край.
- «В гости к соседям».
- Лучшие санатории.
- Далёкий близкий Крым.
Посетителей «мужской» выставки ждут больше сотни новых моделей лодок, десятки лодочных моторов, внедорожники для путешествий, а также снасти, одежда и снаряжение для любителей активного отдыха.
- Лодки от производителей. Впервые на выставке представят катера и лодки спроектированные специально для мелких каменистых рек Сибири и Дальнего Востока.
- Внедорожники для путешествий. Тем, кто предпочитает путешествовать за рулём, впервые на выставке представят кроссоверы и внедорожники для любых поездок.
- Техника от официальных дилеров. В отдельном павильоне будут представлены новинки водомоторной техники. Более 100 единиц — лодок и катеров, навесные моторы различных брендов, сопутствующие товары.
- Новинки для активного отдыха, охоты и рыбалки.
Завершатся выставки традиционным розыгрышем призов среди посетителей.
Время работы:
25 марта с 10:00 до 18:00
28 марта с 10:00 до 16:00
Стоимость билета — 100 рублей.
Для пенсионеров — 50 рублей.
Детям до 10 лет — вход свободный.
Ждем Вас на выставке!