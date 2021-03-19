Выгодные путешествия, лучшие курорты и всё для «мужского» отдыха: в Красноярске откроются сразу две главных выставки сезона-2021

Сразу два масштабных события для любителей туризма и активного отдыха стартуют в Красноярске 25 марта. В МВДЦ «Сибирь» откроются выставки «Енисей» и «Охота. Рыбалка. Хобби». Посетителей ждут выгодные предложения, куда отправиться в путешествие, где отдохнуть и поправить здоровье, а также настоящий рай для мужчин с сотнями лодок, машинами и товарами для охоты и рыбалки.

Выставка «Енисей» – это демонстрация многообразия туристических услуг в современных условиях; центр переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями; возможность получить полную информацию о туристическом рынке Сибири, установить долгосрочные партнерские взаимоотношения с местными туроператорами и турагентствами, укрепить позиции компании на рынке и усилить узнаваемость бренда.

Что ждёт вас на выставке:

- Выездные офисы известных туристических компаний.

- «Знакомый незнакомец» Красноярский край.

- «В гости к соседям».

- Лучшие санатории.

- Далёкий близкий Крым.

ОХОТА. РЫБАЛКА. ХОББИ

Посетителей «мужской» выставки ждут больше сотни новых моделей лодок, десятки лодочных моторов, внедорожники для путешествий, а также снасти, одежда и снаряжение для любителей активного отдыха.

- Лодки от производителей. Впервые на выставке представят катера и лодки спроектированные специально для мелких каменистых рек Сибири и Дальнего Востока.

- Внедорожники для путешествий. Тем, кто предпочитает путешествовать за рулём, впервые на выставке представят кроссоверы и внедорожники для любых поездок.

- Техника от официальных дилеров. В отдельном павильоне будут представлены новинки водомоторной техники. Более 100 единиц — лодок и катеров, навесные моторы различных брендов, сопутствующие товары.

- Новинки для активного отдыха, охоты и рыбалки.

Завершатся выставки традиционным розыгрышем призов среди посетителей.

Время работы:

25 марта с 10:00 до 18:00

28 марта с 10:00 до 16:00

Стоимость билета — 100 рублей.

Для пенсионеров — 50 рублей.

Детям до 10 лет — вход свободный.

Ждем Вас на выставке!