Пострадавшая при падении ледяной глыбы жительница Хакасии дождалась суда Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Жительница Хакасии, которая пострадала при падении глыбы льда с крыши многоэтажного дома, дождалась суда. На минувшей неделе было вынесено решение: она должна получить 200 тысяч рублей компенсации за полученные травмы. А человека, по виде которого произошло ЧП, осудили на два года условно.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 10 февраля 2020 года 47-летняя потерпевшая проходила по дорожке возле многоэтажки, когда на нее с крыши упала целая глыба: снег, лед, куски шифера обрушились с высоты и едва не убили женщину. Врачи диагностировали у нее тяжкий вред здоровью.

Пока пострадавшая долго лечилась и проходила реабилитацию, велось следствие по уголовному делу по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Установлено, что следить за состоянием крыш должна была управляющая компания. Но начальник участка относилась к своим обязанностям халатно и уборку снега и льда с крыш не организовала. В результате и произошло ЧП.