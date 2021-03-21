Замеры снял, деньги взял и пропал: жителя Красноярска осудят за мошенничество при установке окон

Теперь лже-устновщику грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники полиции раскрыли серию мошенничеств, связанных с установкой пластиковых окон и балконов в Красноярске. Местный житель смог обмануть сразу 3 красноярцев и причинил ущерб на сумму более 70 000 рублей. Как сообщают в МВД, расследование уголовного дела завершено.

Оказалось, что 29-летний установщик пластиковых окон был ранее судимым индивидуальным предпринимателем. Мужчина находил себе «клиентов», звонил и предлагал свои услуги. Затем он втирался в доверие, чтобы получить предоплату побольше.

Установщик приезжал на дом к «покупателю», проводил замеры, составлял договор – все выглядело очень естественно. Никто даже и заподозрить не мог, что нарвался на мошенника. Производилась оплата и… липовый оконщик исчезал. Телефон переставал быть доступен, а надежда на возврат денег таяла на глазах.

В полицию обратился один из обманутых – 61-летний пенсионер. Благодаря ему силовики смогли обнаружить и еще двоих пострадавших. Было заведено уголовное дело «мошенничество».

Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд. Если вина «оконщика» будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.