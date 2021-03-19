Погода в Красноярске на 20 марта 2021: резкое потепление до +5 градусов

Погода в Красноярске на 20 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В город наконец приходит весна. Небольшое потепление ожидается уже сегодня, а о том, какая погода будет в Красноярске на 20 марта 2021, рассказали синоптики.

Так, по данным гидрометцентра, 20 марта в Красноярске днем будет +5 градусов, облачно, но без осадков. Порывы ветра составят около 4 метров в секунду. Атмосферное давление – до 738 мм рт.ст.

Ночью ожидается похолодание до -2 градусов. Пойдут осадки – снег с дождем. Сила ветра не изменится, а давление понизится до 731 мм рт. ст.

Яндекс.погода передает, что утром 20 марта в Красноярске температура будет около 0 градусов, а днем потеплеет до +5. Весь день будет пасмурно, но без осадков. Сила ветра составит около 5 метров в секунду. Ночью же похолодает несильно – до +2 градусов. Осадков синоптики не ожидают, как и усиления ветра.

Прогноз GISMETEO не такой радужный. Днем ожидается до +2 градусов, а ночью резкое похолодание до -8. Кроме того, синоптики обещают порывы ветра до 16 метров в секунду, но без осадков.