В Красноярском крае поймали пьяную мать за рулём с не пристегнутыми детьми на переднем сидении

Машину и детей у автолюбительницы забрали Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске, Красноярский край, сотрудники ДПС задержали выпившую мать двоих детей. Женщина была за рулём, а на переднем пассажирском сидении мирно спали два малыша 3 и 4 лет. Дети не были пристегнуты. Как сообщают в ГИБДД, женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Всё случилось поздно ночью. Сотрудники ДПС остановились перед светофором на красный свет, а затем увидели, как на запрещающий свет рядом проехал автомобиль «Ниссан», словно ни в чем не бывало. Госавтоинспекторы смогли догнать и остановить водителя. Оказалось, что за рулем сидела 34-летняя женщина, а на пассажирском переднем сидении спали её двое детей.

Малыши 3-х и 4-х лет не были пристегнуты, а у их матери полицейские заметили признаки опьянения. Пройти медицинское освидетельствования водитель отказалась. Не рассказала она, куда направлялась со своими детьми поздно ночью. Когда подъели инспекторы ПДН ситуация не изменилась.

В отношении автолюбительницы составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований к перевозке детей, отказ от медицинского освидетельствования, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Её автомобиль поставлен на спец.стоянку, а детей отдали родственникам, которых вызвали сотрудники ПДН.