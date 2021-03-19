В Красноярске будут судить бывшего замруководителя краевого Пенсионного фонда за взятку и растрату бюджета

Вместе со своим бывшим руководителем, чиновник нанес ущерб государству более 100 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске подписано обвинительное заключение по уголовному делу бывшего замруководителя краевого Пенсионного фонда. Мужчину обвиняют в пособничестве растраты бюджета ведомства и получение крупной взятки. Прокуратура сообщает, что в ближайшее время материалы отправятся в суд.

По версии следствия, в 2015 и в 2017 году заместитель руководителя вместе со своим начальником приобретали нежилые помещения для Пенсионного фонда по стоимости, которая была специально завышена. Бюджет ведомства потерял больше 100 млн рублей из-за таких «торговых схем».

Помимо этого, экс-заместитель мухлевал и с капитальным ремонтом районных отделений ПФР. Более, чем за 300 000 рублей, он согласился подписать документы о приеме выполненных ремонтных работ, и разрешил оплатить якобы оказанные услуги.

Следком возбудил уголовное дело по статьям «пособничество в растрате» и «получение взятки в особо крупных размерах». Материалы в ближайшее время отправятся в Советский районный суд Красноярска. Если вина будет доказана, то бывшему чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы и большой штраф.