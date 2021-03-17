Правительство Красноярского края внесло корректировки в региональный бюджет

Корректировка бюджета является традиционной Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство Красноярского края представило в Законодательное Собрание новый проект закона о внесении изменений в региональный бюджет. Распоряжение об этом 17 марта подписал председатель Правительства края Юрий Лапшин.

Как сообщает пресс-служба министерства финансов, такая весенняя корректировка является традиционной и связана с подведением итогов исполнения бюджета за предыдущий финансовый год,когда формируются окончательные данные об остатках средств на счете бюджета на начало текущего года и уточняются потребности в отдельных расходах.

в представленной корректировке отражаются дополнительно выделенные в 2021 году федеральные средства в сумме 2,1 млрд рублей, а также 1,7 млрд рублей и 0,5 млрд рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. В частности, в 2021 году 835,6 млн рублей дополнительно будет направлено на обеспечение медицинских организаций в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования. В том числе речь идёт об оказании помощи пациентам, у которых диагностирована коронавирусная инфекция или есть подозрение на неё.

В текущем году на 500 млн рублей увеличиваются расходы на дорожную отрасль в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Запланированы дополнительные средства на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в размере 452,7 млн рублей в 2021 году и 1,3 млрд рублей в 2022 году, а также на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управлении дорожным движением.

Кроме того, в 2021 году дополнительное федеральное финансирование выделено на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребенка, приобретение лекарств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией, оснащение спортивных объектов, компенсацию затрат производителям муки и другие мероприятия.

В целях софинансирования федеральных средств в краевом бюджете в 2021 году предусматривается 1,1 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

За счет средств краевого бюджета существенно увеличивается поддержка по отрасли здравоохранения. В частности, в 2021 году на финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования дополнительно предусмотрено порядка 1,5 млрд рублей, на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией – 730,7 млн рублей.

Расходы на лекарственное обеспечение жителей края в текущем году увеличиваются на 380,4 млн рублей, в том числе 56,5 млн на приобретение лекарственного препарата «Спинраза» для оказания медицинской помощи пациентам с редкими орфанными заболеваниями. Дополнительное финансирования в размере 200 млн рублей предусмотрено на оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи.

Также в представленной корректировке распределяются бюджетные ассигнования, предусмотренные на региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, по объектам и мероприятиям. Общий объем средств, направляемых ежегодно на указанные цели, с учетом федерального финансирования и дополнительно выделенных средств краевого бюджета, составит 2,2 млрд рублей.

В Красноярском крае продолжается решение проблемы обманутых дольщиков. Для завершения строительства объектов региональному оператору «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» дополнительно выделяется более 700 млн рублей.

В представленной корректировке на 670 млн рублей увеличивается объем дорожного фонда. Финансирование пойдет на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе в территориях края.

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда дополнительно предусматривается 620,8 млн рублей.

По поручению Губернатора края в корректировке предусмотрены дополнительные средства на ремонт учреждений социальной сферы, строительство школ, а также ремонт улично-дорожной сети и благоустройство в муниципальных образованиях края, в том числе в Ачинске, Канске и Шушенском районе. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование на реализацию мероприятий по развитию Канско-Абанского экономического района и поддержку агропромышленного комплекса края.

В результате всех изменений параметры краевого бюджета на 2021 год выглядят следующим образом: доходы увеличиваются на 1,9 млрд рублей и составят 271,6 млрд рублей, расходы возрастают на 11,2 млрд рублей и достигнут 298,2 млрд рублей. Дефицит увеличивается на 9,4 млрд рублей. Основным источником финансирования дефицита краевого бюджета являются остатки средств на начало текущего года.