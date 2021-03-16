Сибирская закалка: морозная зима не помешала активным красноярцам проводить время на природе

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МТС проанализировала обезличенные данные мобильного трафика и определила список самых популярных уличных мест отдыха прошедшей зимы в Красноярске и его окрестностях.

Несмотря на непривычно суровую зиму красноярцы и гости города не отказались от активного отдыха, продолжили гулять на свежем воздухе, кататься на горных и беговых лыжах. Местами притяжения среди красноярцев стали экопарк «Гремячая грива», национальный парк «Красноярские Столбы», фан-парк «Бобровый лог».

В число популярных мест зимнего отдыха также вошли лыжный стадион «Ветлужанка», парк флоры и фауны «Роев ручей», а также участок Красноярского моря в окрестностях Красноярской ГЭС (район Шумихи). Последнее может быть связано с возросшей в последние годы популярностью туристических поездок по льду водохранилища.

Нагрузка на сеть в этих локациях распределялась в зимние месяцы равномерно, пики потребления трафика в этих локациях приходились на отдельные теплые выходные. В целом, мобильный трафик за год увеличился, в зависимости от локации, от 35 до 45%. При этом абоненты реже звонили и чаще пользовались интернет-сервисами: переписывались в мессенджерах, отправляли фотографии близким и выходили в прямые эфиры в социальных сетях.

Самые популярные места отдыха Хакасии

Этой зимой жители Хакасии и соседних регионов много времени проводили на свежем воздухе: в местах для катания, активного отдыха и прогулок, - этому не помешали и длительные суровые морозы. Лидерами по посещаемости стали горнолыжный курорт «Гладенькая», популярное место для фрирайда и катания на снегоходах поселок Приисковый, а также спортивно-развлекательный комплекс «Жарки». Это может объяснятся тем, что из-за ограничений и непростой эпидемиологической обстановки часть туристов не смогли поехать на каникулы за границу или в другие регионы страны и предпочли остаться дома.

На «Гладенькой» и в Приисковом трафик вырос по сравнению с прошлым годом в два раза, в районе комплекса «Жарки» рост составил около 40%. Первые два места являются точкой притяжения для спортсменов не только из Хакасии, но и из соседних регионов – Красноярского края, Кемеровской области и Тывы.