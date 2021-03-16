Началась регистрация на Красноярский экономический форум Фото: Мария ЛЕНЦ

Началась регистрация участников Красноярского экономического форума, который пройдет с 12 по 16 апреля. Впервые он продлится целых 5 дней – но и тема форума серьезная: «Экономика и пандемия: российский взгляд». Мероприятия пройдут в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет.

Для участия в онлайн-мероприятиях необходимо пройти регистрацию на сайте КЭФ21.РФ. Как сообщают организаторы, регистрация дает возможность дистанционно посетить ключевые события форума, принять участие в обсуждении и интерактивных форматах, получать актуальную информацию о форуме. Кроме того, доступна платная регистрация, а также регистрация по приглашениям для очного участия в деловой программе на площадках форума.

Добавим, что ключевыми треками форума станут «Стратегия развития экономики России2035», «Инвестиции в будущее и настоящее РФ», «Новые компетенции и кадры», «Цифровизация и новые технологии», «Экология и человек в постпандемическом мире», «Промышленность и передовые производственные технологии», «Пространственное развитие», «Ресурсы и энергетика».