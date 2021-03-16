В Хакасии у двух подростков не хватило ума завести угнанную машину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии под суд пойдут двое подростков, одному из которых 16 лет, второму – 15. Их обвиняют по двум статьям – «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище». Поскольку оба – несовершеннолетние, то уголовным делом занимались следователи следкома.

По версии следствия 27 ноября прошлого года молодые люди пробрались в гараж своего односельчанина (дело было в селе Знаменка Боградского района). Дверь стоявшего внутри автомобиля ВАЗ-2103 была незаперта. Приятели тихо выкатили машину из гаража и оттолкали подальше от дома, чтобы владелец их не заметил. А вот дальше этого дело у них не пошло – у них просто не хватило ума, как завести старенький авто. Поэтому бросили его и сбежали.

Но на этом дело не закончилось – спустя три дня, 1 декабря, приятели вновь проникли в тот же самый гараж, на этот раз унесли аккумулятор. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального следкома.