Жительница Красноярска придумала историю о нападении, чтобы не рассказывать о пьянстве с друзьями

За ложный донос девушке грозит реальный срок Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска настолько сильно боялась рассказать любимому, что пропила деньги с друзьями, что придумала целую историю вымышленного нападения с избиением. Как сообщили в МВД, теперь «пострадавшая» ожидает суда за ложный донос.

По версии 23-летней девушки, её насильно усадили в машину два незнакомых парня, везли её в неизвестном направлении по Енисейскому тракту, а по дороге избивали и отбирали деньги. Каким-то чудом ей удалось сбежать и добраться до дома.

Чтобы убедить своего молодого человека в том, что всё было именно так, девушка даже написала заявление в полицию. Но сотрудники МВД её быстро раскусили. Во время проверки выяснилось, что никто никого насильно в машину не сажал, не избивали и не грабил. Жительница столицы в это время просто пьянствовала с друзьями, а деньги потратила на алкоголь.

В отношении «пострадавшей» возбуждено уголовное дело «Заведомо ложный донос». Расследование уже завершено, и материалы переданы в суд. Если там посчитают, что девушка виновна, то ей может грозить лишение свободы на срок до двух лет.