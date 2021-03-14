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Общество14 марта 2021 13:00

Прокуратура в Красноярском крае разбирается с отключением тепла и горячей воды в Игарке

По предварительным данным, причиной коммунального бедствия стала авария в котельной
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Прокуратура в Красноярском крае разбирается с отключением тепла и горячей воды в Игарке

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура в Красноярском крае разбирается с отключением тепла и горячей воды в Игарке Туруханского района. По предварительным данным, причиной коммунального бедствия стала авария в системе теплоснабжения на Центральной отопительной котельной. Происшествие зафиксировали накануне днем, 13 марта.

- На место происшествия выехал прокурор города. Известно, что из-за скачков напряжения на электрических сетях вышли из строя основной и резервный подпиточные насосы котельной. В следствие аварии ограничили подачу тепла в 21 жилой многоквартирный дом и пять социально значимых объектов города, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По последним данным, ремонтные работы на объекте уже закончились. Сегодня, 14 марта, а 01:55 возобновилась работа оборудования, котлы включены в систему отопления. Подачу ресурса возобновили.

По итогам проверки при необходимости примут меры прокурорского реагирования.