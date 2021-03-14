Прокуратура Якутии проводить проверку информации об отравлении детей парами хлора в одной из саун Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Якутии проводить проверку информации об отравлении детей парами хлора в одной из саун. По предварительным данным, инцидент случился в столице республики - Якутске. Сообщение о нем появилось в социальной сети и практически сразу попало в поле зрения правоохранителей.

- Проверку проводят с привлечением специалистов уполномоченных органов. Представители закона дадут оценку соответствия оказываемых организацией услуг требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим, - прокомментировали в пресс- службе прокуратуры республики Саха (Якутия).

Отметим также, что по итогу проверки сотрудники ведомства примут решение о принятии мер прокурорского реагирования. Такой поворот событий будет возможен при наличии достаточных оснований, полученных во время проведения проверки.