В Красноярском крае при странных обстоятельствах пропала пассажирка поезда

При странных обстоятельствах пропала пассажирка поезда. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярском крае при странных обстоятельствах пропала молодая женщина, ехавшая в поезде. По информации волонтеров организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Анастасия Кайманова 9 марта около 21 часа вечера на станции Курагино села в пассажирский поезд Абакан – Красноярск. Она направлялась в краевой центр, но в 3 часа ночи сошла на станции Саянская и направилась в сторону поселка. С тех пор ее никто не видел. Есть информация, что вещей она с собой не взяла – они остались в вагоне.

Где она, что с ней, никто не знает. Поэтому надежда на тех, кто мог видеть Анастасию или знает, куда она ушла. Ее приметы: 30 лет, рост 165-175 см., среднего телосложения, волосы темно-русые, до плеч. Из особых примет шрам от аппендицита. Была одета в черную болоньевую куртку до колен, синие джинсы, черные сапоги из кожзаменителя.

Если кто-то знает о местонахождении пропавшей женщины, можно позвонить по телефонам:

- 8 (391 68) 4-32-96 – отдел полиции города Бородино;

- 8-950-99-66-066 - волонтеры (круглосуточно).