В Красноярске женщина-водитель уснула за рулем и протаранила 4 машины. Стоп-кадр видео

В Красноярске женщина-водитель устроила массовое ДТП, в котором пострадали, кроме ее собственной машины, еще четыре чужих. Произошло это утром 11 марта на улице Глинки, в Ленинском районе. Подробности вместе с видео происшествия «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе ГИБДД города.

Установлено, что 37-летняя местная жительница ехала на своем «Сузуки» и в какой-то момент просто уснула за рулем. В результате на скорости врезалась во впереди стоявшую перед светофором машину, та - в следующую, получился «паровозик». В момент удара женщина, видимо, проснулась и отвернула вправо – и догнала еще один автомобиль на соседней полосе.

Но это еще не все: в салоне на заднем сидении находился 5-летний ребенок. В нарушении ПДД мать пристегнула его в бескаркасное устройство, которое запрещено для перевозки детей. Мальчик получил травму, как и его мать. Теперь женщине грозит штраф в размере 3000 рублей за неправильную перевозку. А всего на нее составили четыре административных штрафа.