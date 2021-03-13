Красноярцев предупреждают о предстоящем нашествии клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев предупреждают о предстоящем нашествии клещей. Уже середина марта, скоро-скоро, буквально пару недель, и на согретых солнцем участках лесов сойдет снег, иксодовые проснутся. И затем устроят свою охоту на всех теплокровных, кто пройдет мимо них.

Специалисты краевого Роспортебнадзора напоминают еще раз о том, что необходимо обезопасить себе от возможной опасности, которую несут в себе лесные клещи – это клещевой энцефалит, клещевой бореллиоз, болезнь Лайма. Они протекают с лихорадкой, интоксикацией, поражением центральной нервной системы. Порой с летальным исходом.

В 2020-м году первые клещи появились в 1-й декаде марта, говорят специалисты. Единственным и эффективным методом профилактики заболевания является прививка против клещевого энцефалита. Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее иммунизацию проводить в зимние месяцы или ранней весной до начала активности клещей. Основная схема иммунизации состоит из 3 прививок – двух вакцинаций с интервалом от 1-3 до 5-7 месяцев и ревакцинации через 9-12 месяцев. Три прививки – это законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита. Далее следуют отдаленные ревакцинации – прививка 1 раз в 3 года.

Существует и экстренная (ускоренная) схема иммунизации, при которой вакцина вводится двукратно с интервалом 1 месяц, в том числе в летний период, но не позднее, чем за 2 недели до посещения очага клещевого энцефалита, затем через год вакцинация, далее каждые 3 года ревакцинация.

Прививки проводятся отечественными и зарубежными вакцинами. Вакцинироваться можно в коммерческих медицинских центрах города и края на платной основе всем желающим, начиная с 3-х летнего возраста. Также прививки детям школьного возраста (с 10 лет) проводят в медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений.