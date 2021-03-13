В Красноярском крае начинается суд над группой потрошителей банкоматов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канском районном суде в скором времени начнется судебный процесс в отношении четырех участников преступной группировки, промышлявших налетами на банкоматы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено на рассмотрение.

История запутанная, но сыщикам удалось ее разгадать. Началась она с того, что два приятеля решили заработать денег «по легкому». Хорошо все взвесив и разработав план, они подключили еще двух знакомых. В период с ноября 2019 по январь 2020 года подозреваемые при помощи газовых баллонов похитили 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, они совершили 4 безуспешных попытки (если бы им удалось, они бы унесли в общей сложности 32,5 миллиона рублей). Но им помешали. Итого на их совести 8 эпизодов преступлений по двум статья – «Кража» и «Покушение на кражу». Добавим, что промышляли они не только в Канске, но и в Красноярске.