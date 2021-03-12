Красноярских детсадовцев обучает студент из Гвинеи

Студент из Гвинеи Кондэ и одна из групп Фото: администрация Красноярска

Красноярские воспитанники детского сада №313 несколько месяцев осваивают французский язык со студентом из Гвинеи. Как сообщают в пресс-службе мэрии, этот эксперимент начался еще летом прошлого года, когда один из воспитателей предложила Кондэ Абубакир Сидики побывать в детском саду в качестве гостя.

Студенту провели экскурсию, рассказали о воспитанниках и пригласили ребятишек немного пообщаться с гвинейцем. Первым вопросом детсадовцев было: «Видел ли Кондэ когда-нибудь снег?». Дети с удовольствием повторяли незнакомые слова. Когда студент пришел в следующий раз, то малыши уже без труда здоровались и прощались на французском. Кондэ Сидики стал новым другом большой детсадовской семьи, без него теперь не обходится ни одно важное для детского сада событие.

Заведующая детским садом №313 Виктория Малая, рассказала, что теперь дети знакомятся с новым языком в играх, во время зарядки, обеда или прогулки. Они довольно быстро и легко схватывают, запоминают новые слова, песни и стихи. В обозримом будущем планируется подключать к изучению языка еще тремя новыми группами.

Виктория отмечает, что у детей и у Кондэ есть взаимный интерес.