Силовики изъяли из гаража красноярца слитки драгметаллов на 4 млн рублей

Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае Следком возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин, пытавшихся незаконно торговать драгоценными металлами. Жители края пытались продать 6 слитков из золота, серебра и платины, стоимостью около 4 миллионов рублей.

По версии следствия, два жителя Северо-Енисейского района и Хакасии несколько месяцев хранили у себя в гараже сразу 6 слитков драгоценных металлов, которые затем хотели продать, но не успели. Силовики изъяли их раньше.

Откуда взялось такое количество драгоценных металлов у обычных жителей - выясняет следствие. В отношении двух неудавшихся торговцев ювелирными слитками расследуется уголовное дело о незаконной сделке, хранении и перевозке драгметаллов в особо крупном размере.

Если вина подозреваемых будет доказано, то они могут лишиться свободы на срок до 7 лет.