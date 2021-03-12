В Красноярске появится еще одна детская больница

Проект будущей детской многопрофильной больницы Фото: Минздрав

Новая детская многопрофильная больница появится в Красноярске к 2024 году. Об этом заявил мэр города Сергей Ерёмин во время своего отчёта перед депутатами горсовета. Клиника будет рассчитана на 640 коек.

По планам сдать медицинский объект должны в 2024 году. Уже закончена проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Как рассказали «КП»-Красноярск в краевом минздраве, стоимость только первого этапа строительства — почти 14 миллиардов рублей. Поэтому точная дата начала стройки пока неизвестна.

Детская больница попадает под один из нацпроектов, поэтому должен быть поддержан федеральным бюджетом. Заявка на получения финансирования уже направили.

Также были собран и передан пакет документов в минздрав России, для возможности включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. В минувшем году данный вопрос обсуждался Губернатором края Александром Уссом на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.