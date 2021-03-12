Модель из Красноярска представит Россию на конкурсе «Мисс Экология Мира 2021»

За плечами у модели уже 3 крупных конкурса красоты Фото: instagram.com/kristi_shenk/

23-летняя модель из Красноярска будет представлять Россию на мировом конкурсе красоты «Мисс Экология Мира 2021». Как сообщают в Академии международных конкурсов красоты, соревнования между красавицами пройдут в Египте с 18 марта по 6 апреля.

Цель конкурса – рассказать о том, как же важно жить, не вредя экологии, как сохранить окружающую среду. Для этого в рамках состязаний встретятся представительницы стран Японии, США, Африки, России и многих других.

Нашу страну представит эффектная 23-летняя блондинка Кристина Шенкнехт. Красноярка работает профессиональной моделью в Европе и Азии, увлекается спортом фотографией и активными видами отдыха.

Девушка далеко не новичок в конкурсах красоты, за плечами у неё уже 3 крупных мероприятия: «Посланница Красоты» и «Мисс Туризм Мира» и Мировая Королева Красоты на последнем из которых девушка получила титул 3и вице мисс.