Экс-начальник Красноярской железной дороги возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогу ФОТО: пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Восточно-Сибирскую железную дорогу возглавил Вадим Владимиров. Ранее он занимал должность начальника Красноярской железной дороги. Об этом сообщили в пресс -службе Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Приказ о назначении Вадима Владимирова подписал генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Он уже представил нового руководителя коллективу, отметив, что Вадим Владимирович обладает богатейшим производственным опытом, прекрасно владеет спецификой работы на восточном полигоне. В должность новый руководитель вступил вчера, 10 марта.

Напомним, Кадровая перестановка стала следствием назначения Василия Фролова на должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» - начальника Дирекции развития железных дорог Восточного полигона.