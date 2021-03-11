В Красноярске осудят обвиняемых в воспрепятствовании законной деятельности журналиста Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудят обвиняемых в воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Фигурантами уголовного дела стали 34-летний и 48-летний жители поселка Жаровск Курагинского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие полагает, что инцидент случился, когда съемочная группа «МИЦ «ИЗВЕСТИЯ» работала в поселке Жаровск Курагинского района Красноярского края, готовила материал для репортажа. По предварительным данным, 23 августа 2020 года в ходе встречи с одним из руководителей некоммерческой религиозной организации журналисты пытались снять видео. Однако обвиняемые выхватили у них видеоаппаратуру и мобильные телефоны, пытались угрозами заставить их отказаться от распространения информации.

На сегодняшний день прокурор утвердил обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направят в суд для рассмотрения по существу.