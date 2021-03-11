Погода в Красноярске на 11 марта 2021 года: потеплеет до +9 градусов

Погода в Красноярске на 11 марта 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

Согласно прогнозу гидрометцентра, погода в Красноярске днем 11 марта 2021 года порадует красноярцев теплом. Синоптики обещают до +7 градусов. Однако вместе с повышением температуры придет сильный ветер – до 18 метров в секунду. Кроме того, ожидается дождь, а небо затянет тучами. Атмосферное давление составит – 733 мм РТ.ст.

К вечеру горожан ждет резкое похолодание до -9 градусов. Осадки прекратятся, а ветер немного ослабнет – до 12 метров в секунду. Давление – до 737 мм рт.ст.

Синоптики из Яндекс.погоды и вовсе обещают 11 марта апрельские +9 градусов. При этом осадков не ожидается. Однако солнца жители Красноярска также не увидят. Синоптики ожидают ветреную погоду – до 7 метров секунду. Атмосферное давление – 736 мм рт.ст.

Ночью же прогнозируется понижение температуры – до -5 градусов. Ветер стихнет до 3,5 метров в секунду, а облака развеются.