Пять вопросов о Школе культурной журналистики для красноярцев

Обучение в Школе культурной журналистики очно-заочное. Фото: Фонд Михаила Прохорова.

«Школа культурной журналистики» (ШКЖ), проект Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, существует с 2002 года. За это время прошли обучение и получили сертификаты 309 слушателей программы из 41 города России. И вот новый набор. Разбираемся, кому и зачем это нужно.

Когда подать заявку?

Конкурс на участие в программе «Школа культурной журналистики» (прием заявок) проводится до 10 марта. Заполненную анкету в электронном виде с пометкой «Школа культурной журналистики» отправьте координатору программы Анастасии Толстой до 10 марта (включительно) до 24.00 по МСК по адресу: journalismatproarte@gmail.com.

Кто может претендовать на обучение?

Организаторы приглашают принять участие в учебных курсах начинающих журналистов в возрасте от 20 до 30 лет, пишущих в прессе, сотрудничающих с медиа-проектами, готовящих репортажи для телевидения и радио о современных культурных реалиях и событиях, об искусстве во всем его многообразии. Программа 2021 года предназначена для соискателей, проживающих в регионах Сибирь, Урал и Дальний Восток.

Как организовано обучение?

Это сочетание очной и заочной работы, теоретических и практических занятий: лекции и семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации, ознакомительные встречи, работа с кураторами в режиме онлайн, самостоятельные занятия.

Есть ли специализация в школе культурной журналистики?

Да, есть несколько направлений:

• арт-критика (изобразительное искусство)

• литературная критика

• кинокритика

• театральная критика

• музыкальная критика

• балет и современный танец

• архитектура

Кто преподает в школе?

Известные журналисты, культурологи и искусствоведы из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди преподавателей программы – театральный критик и программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер, писатель Лев Рубинштейн, кинокритики Василий Корецкий и Андрей Карташов, литературный критик Галина Юзефович, сценарист и режиссер Любовь Мульменко, композитор Борис Филановский и другие.