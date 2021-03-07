В Красноярске 8 марта женщины-водители без очереди смогут зарегистрировать автомобили Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 8 марта инспекторы ГИБДД дарят женщинам-водителям необычный, но вполне логичный подарок. Представительницы прекрасного пола смогут без очереди поставить на учет свои автомобили. «Особые» окна будут работать в двух пунктах регистрации транспортных средств МРЭО ГИБДД краевого центра. Первый находится на левобережье, на улице Маерчака, 53 "г". А второй, правобережный, на Кутузова, 1/85.

Узнать их будет несложно – по оформлению. Так что, уважаемые дамы, приезжайте без предварительной записи, привозите ваш пакет документов – и все будет готово максимально быстро. А далее можете вместе с семьей, подругами, друзьями отмечать свой праздник. В ГИБДД добавили один нюанс: женщина должна быть собственницей транспортного средства. Вариант «я без очереди – для мужа» не пройдет.