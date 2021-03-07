В Красноярском крае мошенники выставили на продажу детский квадроцикл Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Иланского района попался на удочку мошенников, когда решил купить детский квадроцикл. 33-летний мужчина нашел в интернете заманчивое объявление: за мотовездеход вместе с доставкой из другого города продавец просил всего 34 тысячи рублей. Позвонил по телефону, указанному на сайте, обговорили с продавцом все нюансы. Потерпевший тут же перевел на счет всю требуемую сумму.

Однако ни в назначенное время, ни позже потерпевший свою покупку не дождался. Продавец, как и следовало ожидать, сначала перестал отвечать на звонки, потом и вовсе стал недоступен. И тогда мужчина направился в полицию. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Когда преступников найдут, им грозит до 5 лет лишения свободы.

А сотрудники полиции в очередной раз предупреждают: не стоит пытаться приобрести товары на сомнительных сайтах. И уже тем более проводить предварительную оплату за них.