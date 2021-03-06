Под Красноярском ветер опрокинул прицеп фуры

ФОТО: ЧП КРАСНОЯРСК

На глубоком объезде Красноярска, недалеко от посёлка Сухая балка, опрокинуло фуру. Прицеп большегруза «скрутился» из-за сильного порыва ветра. Фотографиями происшествия в соцсетях поделились очевидцы события.

На кадрах видно, как прицеп буквально «скрутило», а кабина осталась стоять на асфальте. Свидетели заявляют, что водитель уходил от столкновения с автомобилем, который выехал на встречную полосу, поэтому его так развернуло.

ФОТО: ЧП КРАСНОЯРСК

В ГИБДД сообщают, что одной из причин аварии стало, что водитель не учел погодные условия. У фуры большая «парусность» при отсутствии груза в прицепе. Движение происходит на скорости, машина попадает в резонанс. Серьезный порыв ветра, неправильная техника движения и прицеп «сложило».

После ДТП движение было затруднено. Сотрудники ГИБДД оказали необходимую помощь водителю и помогали двигаться потокам машин.