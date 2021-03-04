Водительницу, сбившую школьника в Красноярске, арестовали

Личность скрывшегося водителя установили довольно быстро Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудники ДПС смогли найти автолюбительницу, сбившую школьника и скрывшуюся с места преступления. ГИБДД сообщает, что ДТП произошло в Свердловском районе.

В день ДТП 9-летний мальчик переходил дорогу вне пешехода. 53-летняя водительница на «Хонде» не успела среагировать, и сбила ребенка. После удара мальчик встал самостоятельно и смог уйти с места аварии. Его никто не остановил. Женщина, не выходя из машины, последовала его примеру, и уехала. Несмотря на то, что ребенок сам покинул место ДТП, он получил травмы.

Сотрудники ГИБДД смогли установить личность водительницы и привлечь её к ответственности. В отношении 53-летней жительницы Красноярска был составлен административный протокол «Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся». Суд, рассмотрев материалы дела, назначил водительнице наказание в виде трёх суток административного ареста.