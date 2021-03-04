Житель Красноярского края обиделся на бывшую возлюбленную, и решил её сжечь

Расследование уголовного дела завершено Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовском районе местный житель решил сжечь свою бывшую девушку. Как сообщают в МВД, между мужчиной и женщиной разгорелся скандал, а вместо примирения вышло уголовное дело и суд.

Парень, чтобы воплотить задуманный поджог, для начала решил запастись жидкостью для розжига. На глаза ему попался трактор, и он решил украсть горючее – воспламеняется быстро, горит долго. При помощи шланга слил бензин в бутылку и пошел на место преступления. Подойдя к дому, местный житель облил стены дома бывшей возлюбленной, чиркнул спичкой и сбежал.

Огонь моментально разгорелся, но очень вовремя был замечен соседями. Пожар быстро потушили и никто не пострадал, но вот дом, в результате, был серьезно поврежден – хозяйка заработала убытков на 200 000 рублей.

Один из соседей сообщил о случившемся в полицию вместо пострадавшей, через некоторое время поджигателя задержали.

В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.