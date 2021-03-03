В Красноярском крае вакцинировались уже 61,3 тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае набирает обороты прививочная кампания – количество желающих сделать себе прививку от коронавируса увеличивается. По информации регионального минздрава на 1 марта привито двумя компонентами уже 21 875 человек. И плюс пока еще первым компонентом –39 457 человека. Итого охвачено уже 61 332 человека. Подмечено, что среди них доля граждан категории 60+ составляет 43,8%.

На 1 мая в край поступило 103 357 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. Вакцинацию осуществляют в общей сложности 68 медицинских организаций, подведомственных минздраву края, и 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина».

Записаться на вакцинацию просто: можно позвонить в свою поликлинику по месту прикрепления. Можно – на портале госуслуг или веб-регистратуру. Все – в добровольном порядке.

Добавим, что благодаря усилиям врачей и комплексу профилактических мер ситуацию с коронавирусом в крае удалось преломить. Средний темп прироста выявленных инфицированных COVID-19 в регионе за неделю составил 0,3 %, коэффициент распространения инфекции – 0,92.