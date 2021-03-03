В Красноярском крае двое с ножом напали на таксиста. Фото: пресс-служба полиции края

В поселке Большая Мурта двое мужчин напали на таксиста. Сообщение поступило в дежурную часть накануне вечером, 2 марта. Стало известно, что 37-летний пострадавший доставлен в больницу с двумя ножевыми ранениями. Врачам удалось его спасти, он рассказала, что произошло.

Пострадавший занимается частным извозом, он зарегистрирован в приложении одного из генераторов такси. Ему поступил заказ на поездку из Красноярска в Большую Мурту. Пассажиров было двое, оба – в состоянии алкогольного опьянения. Уже когда машина заехала в поселок, один из нападавших достал нож и ударил водителя. Затем они вытащили его из салона и бросили в снег, а сами уехали на его «Субару».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, на поиски подозреваемых были направлены наряды дорожно-патрульной службы. И один из экипажей заметил приметную иномарку на улице поселка. 28-летний инициатор нападения и его 36-летний приятель были задержаны и доставлены в дежурную часть. Уголовное дело заведено по статье «Разбой».