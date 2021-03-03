Красноярцы получили корректировку платы за отопление за 2020 год Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы, которые перешли на прямые платежи с Сибирской генерирующей компанией, получили корректировку платы за отопление за минувший 2020 год. Их можно увидеть в мобильном приложении СГК.

Это последний перерасчет за отопление. После того, как в сентябре Красноярск перешел на оплату по факту, жители платят за тот объем тепла, который реально потребили, согласно показаниям общедомовых и индивидуальных счетчиков. Но ведь с января по август 2020 года оплата отопления осуществлялась по прежней схеме, то есть равными частями весь год. Так как летом дома не отапливались, но потребители за тепло платили, то этот перерасчет будет в минус. Таким образом, в первом квартале 2021 года – 4341 дом получил корректировку в минус, 98 домов в плюс.

В перерасчете этого года есть еще одна важная составляющая: в нем будет учтена положительная корректировка за 2019 год. Ее должны были получить в марте 2020 года, но из-за коронавируса (и связанных с этим проблем с доходами красноярцев) было принято решение пока воздержаться от перерасчетов до того момента, как горожане вновь станут платежеспособными. Но обратите внимание, корректировку не получили в прошлом году те, у кого она была в плюс. Те, кто в минус, увидели ее еще вовремя.

Все вопросы по начислениям за февраль можно задать, позвонив по телефону горячей линии: (391) 257-95-53. Также развернутый через мобильное приложение СГК, написать на почту services@sibgenco.ru либо позвонить по телефону, указанному на обратной стороне квитанции.