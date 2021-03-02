В Хакасии отвергнутый мужчина набросился с ножом на подругу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии отвергнутый мужчина набросился с ножом на бывшую подругу и едва не убил. Женщину спасла ее предусмотрительность. Одной трагедией меньше, одной спасшейся жизнью больше. Суд уже состоялся, виновный отправился в исправительную колонию строгого режима на шесть лет.

Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следствием и судом установлено, что 32-летний житель села Аскиз и потерпевшая встречались непродолжительное время. Но вскоре женщина поняла, что не хочет дальше развивать их отношения.

В июле 2020 года она приехала к нему домой и сообщила о разрыве. Мужчина попытался выяснить отношения, это переросло в скандал. Пьяный хозяин дома схватил нож и успел один раз ударить бывшую подругу в грудь. Замахнулся для второго удара – и тут она успела достать перцовый баллончик и направила струю ему в лицо. Затем выбежала из дома, села за руль своей машины и прямиком поехала в полицию. Однако по пути потеряла сознание. Это было днем, поэтому женщину заметили прохожие, вызвали скорую, в больнице ей оказали необходимую медицинскую помощь.