Самым грязным городом в мире вновь признали Красноярск

Красноярск вышел на первое место с гигантским отрывом Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск вновь попал в рейтинг самых грязных городов мира. На этот раз сибирский город занял первое место, обойдя Индию, Таиланд, Бангладеш и Непал. Такие данные предоставила швейцарская компания IQAir, отслеживающая данные по загрязнению в режиме реального времени.

Красноярск находится на первой строчке с зашкаливающим показателем 506. Разрыв со вторым местом больше, чем в два раза. У Катманду показатель всего 172.

Рейтинг IQAir

По данным регионального портала nebo.live ситуация в краевой столице довольно сложная – большинство условных датчиков окрашены в красный и оранжевый цвета. Ночью все показатели были гораздо выше, а качество воздуха, соответственно хуже.

показатели nebo.live

Читатели «КП»-Красноярск жалуются, что сегодняшним утром их преследовал запах гари, першило в горле и было тяжело дышать.

По данный красноярского минэкологии – воздух в городе довольно чистый и пока нет никаких предпосылок к объявлению режима «черного неба». Последний раз НМУ 1 степени опасности вводились 30 января с продлением до 3 февраля.

Корреспонденты «КП»-Красноярск отправили запрос специалистам, чтобы разобраться, насколько можно доверять мировому рейтингу и почему Красноярск лидирует с таким гигантским отрывом.