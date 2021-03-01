Нетрезвый водитель без прав вылетел на встречку в Хакасии

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП Фото: ГИБДД

В Усть-Абаканском районе произошло серьезное ДТП. Водитель одного из автомобилей выехал на встречку, произошло столкновение автомобилей. Как сообщают в ГИБДД, есть пострадавшие.

Всё произошло на автодороге «Усть-Абакан – Чарков – Ербинское». Автолюбитель на Daewoo Matiz ехал со стороны Усть-Абакана в сторону Абакана. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA-219110.Оба водителя получили серьезные повреждения, им оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекторы заметили, что у водителя «матиза» присутствуют признаки опьянения. Но проверку молодой человек проходить отказался. В процессе оформления происшествия выяснилось, что водитель не имеет права управлять своей машиной.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства. Как только нужная информация будет собрана – виновника накажут по всей строгости закона.