На правобережье Красноярска сгорела автомойка с машинами внутри

На ликвидацию пожара потребовалось более 5 часов Фото: МЧС

Накануне, 28 февраля, на правом берегу Красноярска загорелась автомойка. ЧП произошло на улице Свердловской, 2Д. Как сообщают в МЧС, информация о пожаре появилась в 22 часа.

Здание напротив магазина «Лента» довольно быстро объяло открытым огнём. Пожарные смогли ликвидировать возгорание только 1 марта в 03:24.

На месте происшествия работали 8 единиц техники и 30 человек личного состава от МЧС. Площадь пожара составила более 350 квадратных метров. По сообщению ведомства, пострадавших в огне не было. Повреждены автомобиле, стоявшие в здании, но часть из них удалось спасти.

Не все машины удалось спасти Фото: МЧС

Причина пожара пока неизвестна, но сотрудники ведомств уже работают над этим.