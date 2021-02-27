Полицейские в Красноярске просят откликнуться свидетелей аварии, в которой пострадал ребенок-пешеход Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские в Красноярске просят откликнуться свидетелей аварии, в которой пострадал ребенок-пешеход. Известно, что водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

По предварительной информации, инцидент случился 24 февраля примерно в 13:10 на улице Семафорная, 247. Водитель, личность которого пока не установили, на машине предположительно в кузове «хэтчбег», направлялся Кольцевой со стороны улицы Семафорная в сторону проспекта имени Газеты Красноярский рабочий. Автомобиль наехал на ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Свидетелей происшествия просят обратиться по телефонам 226-83-89 (дежурное отделение полка ДПС Красноярска), 226-83-87 (отделение розыска) и 8-923-312-01-39 (инспектор по розыску). Пожалуйста, позвоните, если вы обладаете информацией или записью с видеорегистратора.