Подводный робот займется археологическими исследованиями в Тыве ФОТО: ИИМК РАН

Подводный робот займется археологическими исследованиями в Тыве. Пока его задействуют в тестовом режиме. Испытания «помощника» проведут в Саяно- Шушенском водохранилище и у средневековой крепости Пор-Бажын специалисты ИИМК РАН.

- С помощью робота можно исследовать расположенные под водой памятники древней истории разных эпох. К слову, в зимних условиях подобные исследования проведут впервые, - рассказали в Институте истории материальной культуры РАН.

Как отметил Сергей Соловьев, руководитель Группы подводной археологии ИИМК РАН, в Саяно-Шушенском водохранилище в окрестностях населенного пункта Эйлиг-Хем несколько древних могильников. При этом проводить археологические работы не собираются, планируют только оценить возможности используемого при проведении подводных исследований специального оборудования в экстремальных условиях.