Ремонт дорог в Красноярском крае обойдется 655 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Ремонт дорог в Красноярском крае обойдется 655 миллионов рублей. Привести в порядок собираются 44 автотрассы. При этом контракты по 36 объектам дорожного ремонта уже заключили. Работу по обновлению автодорог выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги.

- Работы развернутся в Балахтинском, Бирилюсском, Козульском, Назаровском, Новоселовском и Шарыповском районах, в Ермаковском, Минусинском, Идринском и Курагинском районах, а также в Абанском, Берёзовском, Емельяновском, Канском, Манском, Нижнеингашском, Партизанском, Рыбинском, Саянском, Тасеевском, Уярском районах и Железногорске, - сообщили в краевом минтрансе.

По восьми объектам пока выбирают подрядчиков путем проведения торгов. Итоги процедур будут известны в марте. Отметим также, что в целом Общий объём финансирования программ дорожной отрасли в Красноярском крае из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта в 2021 году превысит шесть миллиардов рублей.