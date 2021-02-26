Несколько дней в Красноярске будут звучать сирены оповещения

Жителей Красноярска просят сохранять спокойствие Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске запланирована проверка городских систем оповещения. Буду проверять рабочее состояние электросирен. Администрация города просит жителей сохранять спокойствие и не предпринимать каких-либо действий в момент проверки.

С 26 февраля по 3 марта запуск будет производиться выборочно, но ежедневно, в рамках подготовки к полноценной проверке. Электросирены будут звучать не более 2-3 секунд.

3 марта уже состоится комплексная проверка системы оповещения гражданской обороны Красноярского края, во время которой также жителям не нужно беспокоиться.