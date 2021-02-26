Житель Красноярска заплатил 36 000 за «красивые номера» для авто

Теперь горе-продавцу грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мошенник заработал 36 000 рублей и уголовное дело за продажу «красивых» автомобильных номеров. 43-летний мужчина решил обмануть знакомого, но тот обратился в полицию.

Как сообщают в МВД, аферист рассказал своему товарищу, что может достать гос.номер «001» для его авто и хочет за это 36 000 рублей. Правда на доставку потребуется около 90 дней.

Потерпевший, долго не думая, согласился, и перевел деньги, но через 3 обещанных месяца заветных номеров не получил. Горе-продавец, тем временем, потратил все деньги и перестал выходить на связь. Обманутый мужчина решил разобраться со своим знакомым законным путем и обратился за помощью к силовикам.

В полиции заявление приняли и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, с использованием электронных средств платежа». Расследование завершено, все материалы переданы в суд. Теперь аферисту грозит до 5 лет лишения свободы.