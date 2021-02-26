Красноярцы смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ два раза в неделю

Пациентам гарантируется полная анонимность Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на регулярной основе запустили выездную экспресс-лабораторию, в которой можно сдать тест на ВИЧ. Теперь жители краевой столицы смогут два раза в неделю обращаться к медикам для определения своего ВИЧ-статуса.

Активные тестирования начнутся в начале марта – в первые воспользоваться такой возможностью можно будет 9 марта. Автолаборатория разместится на «Театральной площади» с 12 до 15 часов. Затем 11 марта жители правого берега смогут сдать анализы в ТЦ Красноярье также с 12 до 15 часов. Подробное расписание можно увидеть на сайте медучреждения. Там же отображены выезды лаборатории в различные районы Красноярского края.

График тестирований составлен аж до ноября 2021 года, всего будет 137 выездов экспресс-лаборатории.

Напомним, что на 1 февраля 2021 года в Красноярском крае с начала года обследовано 44241 человек, из них впервые ВИЧ-инфекция выявлена у 154 человек.